ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il club turco del Karagumruk scatenato sul mercato italiano: vicinissimi i colpi Tourè e Biraschi, sondaggio per Ribery

Abbondano le trattative del Karagumruk con la Serie A, l’ultima delle quali porterebbe all’ingaggio di Ribery.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club turco avrebbe sondato la disponibilità del fuoriclasse francese e, nel frattempo, nelle prossime ore potrebbe chiudere due colpi in entrata da Genoa, ovvero Tourè e Biraschi. Percorso inverso, invece, per Fabio Borini che lascerà i turchi per trasferirsi alla Samp.