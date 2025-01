Kayode Fiorentina ai titoli di coda: l’esterno è pronto a volare in Premier League

Michael Kayode pronto a lasciare la Fiorentina: l’esterno ha dato l’ok al trasferimento al Brentford, nelle prossime ore si chiude

La Fiorentina si prepara a salutare Michael Kayode: l’esterno viola ha dato il suo ok al trasferimento in Premier League al Brentford.

Trattativa in dirittura d’arrivo anche con la società viola: come riportato da Fabrizio Romano si lavora per il trasferimento a titolo definitivo per una cifra attorno ai 16-17 milioni: nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ok definitivo. Contro il Torino l’esterno non era stato convocato proprio attendere gli sviluppi della trattativa.