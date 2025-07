Niente Arabia per Moise Kean: l’attaccante viola vuole rimanere in Europa e la dirigenza è pronta a blindarlo

Moise Kean dice di no alle offerte dall’Arabia Saudita: l’attaccante vuole rimanere in Europa e la Fiorentina è pronto a blindarlo

Moise Kean ha detto no all’Arabia Saudita. In un’estate di mercato sempre più segnata dai petrodollari e dalle offerte fuori scala provenienti dal Golfo, l’attaccante della Fiorentina ha scelto con fermezza di restare in Europa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’ex Juventus ha respinto i tentativi dell’Al-Hilal e dell’Al-Qadsiah, due tra i club più attivi sul mercato saudita, che nelle ultime settimane avevano bussato con forza alla sua porta.

Nonostante la possibilità concreta che venisse pagata la clausola rescissoria da 52 milioni di euro, Kean ha fatto sapere di non essere interessato al trasferimento, convinto com’è di voler continuare la sua crescita in Serie A e, più in generale, nel calcio europeo. Dopo stagioni complicate e un lungo percorso tra alti e bassi, l’attaccante classe 2000 sembra finalmente aver trovato la propria dimensione a Firenze: ha chiuso l’ultima stagione da protagonista, ritrovando continuità, gol e una maglia stabile in Nazionale.

La clausola in questione, però, è destinata a decadere a breve: dal 15 luglio non sarà più valida, permettendo così alla Fiorentina di allontanare definitivamente il rischio di una partenza non concordata. Ed è proprio in quel momento che il club toscano intende muoversi con decisione per blindare Kean. È già pronta una proposta di rinnovo con adeguamento di stipendio: dai 2,2 milioni attuali si passerebbe a circa 4 milioni di euro annui.

Il Napoli è per ora l’unica squadra europea ad aver mostrato un certo interesse per Kean, ma le richieste economiche della Viola (che considera l’attaccante incedibile) hanno finora frenato ogni tentativo. I partenopei stanno infatti valutando altri profili, con Lorenzo Lucca dell’Udinese nel mirino.

Per il momento, dunque, tutto lascia pensare che Kean resterà a Firenze. Niente Arabia, niente rivoluzioni: solo la volontà, chiara e forte, di continuare a essere protagonista nel calcio che conta.