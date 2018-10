Keita, voglia di derby: è rientrato con un giorno d’anticipo

L’attaccante dell’Inter, Keita, è rientrato dagli impegni con le Nazionali con un giorno d’anticipo. Il senegalese ha voglia di derby

Spesso si dà ampio risalto a un calciatore che è rientrato dagli impegni con le Nazionali con un giorno di ritardo, per un aereo perso o per altri motivi. E’ giusto elogiare Keita Balde, attaccante dell’Inter, per essere rientrato dagli impegni con le Nazionali con un giorno d’anticipo rispetto a quanto stabilito con l’Inter. Il giocatore ex Monaco ha giocato ieri sera con il Senegal e quest’oggi si è già presentato ad Appiano.

Il giocatore si è presentato con un giorno di anticipo a testimonianza di come l’attaccante voglia farsi trovare preparato qualora Spalletti decidesse di schierarlo nel derby col Milan in programma domenica prossima a San Siro. Una notizia positiva per l’Inter ma anche per Lucia Spalletti. Il giocatore è arrivato nel quartier generale interista attorno alle 13. A riferirlo è Sky Sport.