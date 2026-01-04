Kim Milan, i rossoneri interessati al centrale del Bayern Monaco: svelata l’intenzione dei bavaresi sul difensore

Kim Milan, il nome del coreano è nella lista di Tare, ma si tratta di una operazione impossibile. Il Bayern, infatti, non pensa di cederlo

Nelle ultime ore il calciomercato invernale 2026 ha acceso l’entusiasmo dei tifosi rossoneri con una suggestione di grande fascino: il possibile ritorno in Serie A di Kim Min-Jae. Il difensore sudcoreano, protagonista assoluto dello Scudetto vinto con il Napoli e oggi punto di forza del Bayern Monaco, è stato accostato con insistenza al Milan come rinforzo ideale per la retroguardia guidata da Massimiliano Allegri. L’ipotesi Kim Milan ha subito scatenato il dibattito tra i sostenitori, convinti che un profilo di questo livello potrebbe alzare sensibilmente il tasso qualitativo della squadra.

A fare chiarezza sulla reale fattibilità dell’operazione è stato però Fabrizio Romano, che ha ridimensionato in maniera netta le speranze del popolo rossonero. Secondo l’esperto di mercato, nonostante le voci circolate nelle ultime ore, il Bayern Monaco non avrebbe alcuna intenzione di privarsi di Kim in questa sessione invernale. Il club bavarese considera il centrale coreano un elemento imprescindibile della rosa, soprattutto in una fase cruciale della stagione caratterizzata da impegni ravvicinati in Bundesliga e in Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il punto centrale della questione Kim riguarda proprio la chiusura totale da parte del Bayern. Non ci sarebbero spiragli per una cessione, né in prestito né a titolo definitivo. Inoltre, al momento non esistono contatti concreti tra le due società, né tantomeno una trattativa avviata. Anche dal punto di vista economico, l’operazione risulterebbe estremamente complessa, considerando il valore del cartellino e l’ingaggio del difensore, parametri fuori scala per il Milan in questa fase del mercato.

Igli Tare, da poco entrato nel vivo del suo lavoro come dirigente rossonero, è effettivamente alla ricerca di un difensore di caratura internazionale per completare il reparto arretrato. L’apertura al rinnovo di Mike Maignan testimonia la volontà del club di costruire una base solida e competitiva, ma la pista Kim Milan, almeno per ora, non rientra tra le opzioni realistiche. La strategia del Milan resta improntata alla sostenibilità economica e alla ricerca di profili funzionali al progetto tecnico di Allegri.

Il “no” deciso del Bayern Monaco costringe quindi il Milan a guardare altrove. Mentre la squadra si gode un turno di riposo prima di tornare ad allenarsi in vista della sfida contro il Genoa, la dirigenza continua a monitorare alternative più accessibili. Tra i nomi seguiti con attenzione c’è quello del giovane Topçu del Beşiktaş, profilo interessante per prospettiva e costi contenuti. Il sogno Kim Milan resta affascinante, ma per ora è destinato a rimanere tale.