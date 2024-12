Kings World Cup Nations, ufficiali gli accoppiamenti: c’è l’avversario dell’Italia

Calendario Kings World Cup Nations: tutte le squadre partecipanti e l’avversario dell’Italia. Tutti i dettagli e il comunicato ufficiale

Si è tenuto al Teatro Regio di Torino il sorteggio del calendario della Kings World Cup Nations, manifestazione si terrà qui in Italia dall’1 al 12 gennaio e culminerà con la

finalissima all’Allianz Stadium di Torino. L’Italia giocherà la sua prima partita contro il Giappone, di seguito il comunicato ufficiale.

COMUNICATO – «Al prestigioso Teatro Regio di Torino, si è appena svolto il sorteggio del calendario della Kings World Cup Nations, il torneo internazionale che porterà alcune delle squadre migliori del mondo a gareggiare in un vero e proprio spettacolo di sport e adrenalina. L’evento, trasmesso in diretta su tutte le piattaforme Kings League, ha inaugurato un nuovo capitolo del calcio mondiale, e acceso una sfida entusiasmante e ad alta intensità tra le nazioni più forti nel panorama calcistico

Gerard Piqué, Presidente di Kings League, ha accompagnato sul palco Danilo, il capitano della Juventus e della Nazionale brasiliana che ha avuto l’onere e l’onore di annunciare la partecipazione della nazionale verdeoro alla Kings World Cup Nations e anche l’arrivo dell’attesissimo campionato di Kings League in Brasile.

Questa nuova iniziativa mira a portare l’energia della Kings League nel Paese dove il calcio è più di una passione, è una vera e propria cultura. L’annuncio ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi brasiliani e non solo, consolidando il successo globale della competizione e il suo ruolo fondamentale nel ridefinire il mondo del calcio e dell’intrattenimento sportivo.

Durante la serata sono stati annunciati anche i dodici presidenti delle squadre, tra i quali Neymar, Vinicius e Gaulês che confermano come il roster di questa nuova realtà sia di altissimo livello.

Per il sorteggio del calendario della Kings World Cup Nations sono saliti sul palco il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, i quali, assieme e Gerard Piqué e Claudio Marchisio, hanno pescato le tradizionali palline e hanno dato vita al tabellone della competizione che si terrà dall’1 al 12 gennaio.

Una serata indimenticabile che ha visto la conferma delle nazioni partecipanti, come Spagna, Messico, Marocco, Arabia Saudita, Argentina, Colombia, Giappone, Perù, Italia, Corea del Sud, Turchia, Germania, Ukraina, Stati Uniti, Uzbekistan, e ultimo ad unirsi anche il Brasile. Hanno già annunciato la loro presenza diverse legend come Kün Aguero, Mario Götze, James Rodriguez, Kang- In Lee e personaggi come Jake Paul, Blur e Fedez.

L’Italia giocherà la sua prima gara contro il Giappone».