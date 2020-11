Klopp: «Col City devi sfruttare le tue opportunità e crearne altre» – VIDEO

Jurgen Klopp ha parlato ai microfoni dei giornalisti dopo il pareggio contro il Manchester City. Queste le sue parole

«Due top team, all’altezza di questa partita a livello di intensità. Già dopo quindici minuti erano tutti affannati, ed è stato difficile per tutti. Sono felice della prestazione, contro di noi il City non ha mai creato così poche occasioni. In alcuni momenti non siamo stati perfetti, ma sono contento di come ha giocato la squadra»

