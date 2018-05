La Roma cerca nuovi gol e nuovi esterni d’attacco. I giallorossi sono pronti a scommettere su Kluivert jr e Ziyech dell’Ajax

Eusebio Di Francesco ha individuato uno dei nervi scoperti nella sua Roma. Il tecnico sfrutta molto il gioco d’attacco ed è rimasto deluso dallo score dei suoi attaccanti esterni (El Shaarawy il più prolifico in stagione con 9 gol) e ha chiesto alla società di acquistare due attaccanti esterni. Il ds Monchi sta già lavorando su due colpi: nel mirino ci sono Justin Kluivert, figlio d’arte del famoso Patrick, ex attaccante del Milan, e Hachim Ziyech, esterno d’attacco classe ’92 di origini marocchine.

Kluivert Jr è un esterno classe ’99 e ha segnato 11 gol in questa stagione. Il giocatore è assistito da Mino Raiola e i rapporti dell’agente con la Roma sono ottimi, specie dopo il rinnovi di Luca Pellegrini. Il giocatore olandese è in scadenza di contratto nel 2019 e non dovrebbe rinnovare con i Lancieri perché ha detto in un’intervista che l’Ajax intende rinnovare l’accordo solo per venderlo a una cifra più alta e non per valorizzarlo. La Roma è pronta ad approfittarne e avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro a fronte di una richiesta da 20 milioni da parte degli olandesi. Secondo Sky Sport le due trattative sono già iniziate: la Roma prepara il doppio colpo dall’Ajax.