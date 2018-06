Per Kluivert Roma e Ajax devono trovare un accordo sul prezzo, dopo che Monchi ha convinto Raiola e lo staff. Intanto spuntano voci di un interesse dalla Cina per El Shaarawy

La Roma si dà da fare per l’attacco e per gli esterni. Justin Kluivert è in arrivo, Stephan El Shaarawy invece è dato in partenza. Per quanto concerne il giovane dell’Ajax già nella giornata di ieri è arrivato l’accordo tra l’entourage del giocatore e la Roma. Non c’erano dubbi, ma Kluivert jr. vuole la Roma e Monchi ha fatto una proposta interessante allo staff del calciatore, dove è presente Mino Raiola. Manca l’accordo con l’Ajax, ma ora la Roma ha il coltello dalla parte del manico. Kluivert è in scadenza nel giugno 2019 e l’Ajax vuole venticinque milioni, la Roma non si spinge più in là di diciotto milioni di euro più bonus. Si lavora su clausole e percentuali sulle future rivendite, in modo tale da convincere gli olandesi.

Per un Kluivert che arriva, c’è un El Shaarawy che parte. Sul Faraone è da tempo vigile la Fiorentina, anche se le ultime news di mercato lo portano molto più lontano. Monchi vuole venticinque milioni di euro per dare via il ventiseienne, una cifra che per i Viola sembra un po’ troppo alta. La Fiorentina rimane attenta allo sviluppo della situazione, ma per El Shaarawy la Cina è vicina. Sia l’Hebei Fortune sia il Guangzhou Evergrande si sono messi sulle sue tracce: sono due società piuttosto facoltose e potrebbero prendere l’ex rossonero, anche se la luxury tax obbliga i club cinesi a pagare una tassa sul trasferimento pari quasi al prezzo del trasferimento stesso. Per El Shaarawy c’è aria di addio, le due squadre dalla Cina lo seguono con attenzione. Ancora è giovane e può giocare ad alti livelli, ma il richiamo dell’Oriente potrebbe avere la meglio.