Kluivert: «Alla Roma tanti momenti positivi. E sull’anno prossimo…»

L’attaccante della Roma, Justin Kluivert, ha parlato della prima stagione con i giallorossi e sul suo futuro

L’attaccante giallorosso Justin Kluivert ha parlato ai canali ufficiali della Roma, facendo un bilancio della sua prima stagione in giallorosso e sul suo futuro.

Ecco le sue parole: «Penso di aver trascorso molti momenti positivi e anche momenti educativi. La vedo così, quest’anno ho imparato molto. E’ la mia prima stagione, è tutto diverso. Ho cercato di mettere in pratica quello che so fare, a volte ci sono riuscito e a volte no, ma sono tutte cose da cui imparare. Prossimo anno? Farò meglio, ne sono certo».