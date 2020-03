Koeman: «Mi piacciono gli italiani. L’Olanda non è così»

Il commissario tecnico dell’Olanda Koeman ha elogiato l’attaccamento della popolazione italiana verso la propria nazione

Il commissario tecnico dell’Olanda Ronald Koeman ha elogiato l’Italia ai microfoni di Marca: «Mi piacciono gli italiani, li vedo da come sentono il loro inno. Noi siamo quasi il contrario. Il primo giorno ho detto ai miei ragazzi che dovevano sentirsi orgogliosi di essere giocatori della nazionale olandese, che difendere il proprio paese è il massimo, come lo è per me da selezionatore. E va dimostrato.».

«Prima c’erano critiche perché non ci eravamo qualificati e la gente ha perso un po’ la fiducia e l’interesse per la Nazionale. Ora no, soprattutto perché i giocatori stanno dimostrando di essere orgogliosi di giocare per l’Olanda».