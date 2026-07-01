Koke e l’Atletico Madrid, la leggenda continua: cosa significa il rinnovo fino al 2027 per l’eterno capitano

Koke rinnova con l’Atletico Madrid fino al 2027: l’eterno capitano scrive un’altra pagina leggendaria con i Colchoneros

C’è chi giura che, se si scavasse sotto il prato del Civitas Metropolitano, si troverebbero le radici profonde di Jorge Resurrección Merodio, calcisticamente noto a tutto il mondo semplicemente come Koke. L’ufficialità del suo rinnovo di contratto fino al 2027 con l’Atletico Madrid non è una semplice formalità burocratica o una riga in più nell’organigramma dei Colchoneros. È la firma su un patto di fedeltà eterno, la conferma che nel calcio moderno esistono ancora le bandiere capaci di sventolare contro ogni tempesta.

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Una vita in Rojiblanco: dalle giovanili alla leggenda

Arrivato nel settore giovanile dell’Atletico a soli sei anni, Koke ha scalato ogni singola categoria con lo zaino pieno di sogni e il cuore tinto di bianco e rosso. Dal debutto in prima squadra nel lontano 2009, il centrocampista spagnolo ha saputo trasformarsi nel calciatore con più presenze in assoluto nella storia del club, frantumando record su record e superando miti del passato del calibro di Adelardo Rodríguez.

Estensore sul campo del credo di Diego Pablo Simeone, Koke è l’essenza stessa del Cholismo: sacrificio, intelligenza tattica, leadership silenziosa e una dedizione totale alla causa madrilena.

I numeri e i trionfi di un leader mitologico

Il prolungamento dell’accordo fino al 2027 permetterà di arricchire ulteriormente un palmarès già leggendario e di guidare lo spogliatoio verso le prossime, grandi sfide nella Liga e in Europa. Sotto la sua guida e con la sua straordinaria regia in mezzo al campo, l’Atletico ha vissuto l’era più gloriosa della sua storia contemporanea:

2 Titoli di Liga (2013/14 e 2020/21), conquistati spezzando il duopolio di Barcellona e Real Madrid.

(2013/14 e 2020/21), conquistati spezzando il duopolio di Barcellona e Real Madrid. 2 Europa League e 2 Supercoppe UEFA , imponendo il marchio colchonero nel continente.

e , imponendo il marchio colchonero nel continente. Oltre 600 battaglie giocate indossando un’unica maglia sulla pelle, un traguardo riservato a pochissimi eletti nella storia del calcio mondiale.

Il simbolo di un calcio romantico

In un’epoca contrassegnata da trasferimenti milionari e repentine fughe verso lidi economicamente più vantaggiosi, la scelta di Koke di legarsi all’Atletico Madrid fino al 2027 rappresenta una boccata d’ossigeno per i romantici di questo sport. Per lui non è mai stata una questione di cifre, ma di pura appartenenza.

“Voglio ritirarmi qui, questa è la mia casa”

Con questo rinnovo, i tifosi dell’Atletico possono continuare a essere fieri della propria identità: le chiavi del centrocampo e l’anima pulsante della squadra sono ancora custodite nelle mani sicure del loro eterno, intramontabile capitano.