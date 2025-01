Kolo Muani Juve, Di Marzio è sicuro: «C’è ottimismo, ecco quando si può chiudere»

Kolo Muani Juve, prosegue la trattativa con il PSG per l’attaccante: ecco quando si può chiudere secondo Gianluca Di Marzio

Prosegue la trattativa tra la Juve e il PSG per Kolo Muani. Come riportato da Gianluca Di Marzio filtra ottimismo per i bianconeri, che possono chiudere per l’attaccante francese in tempi molto brevi. Di seguito le sue parole sui social.

#Calciomercato | @juventusfc , aumenta la fiducia per Kolo #Muani. Ultima parola al giocatore, che deciderà entro domani mattina — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 14, 2025

