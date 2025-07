Kolo Muani Juve: ecco l’offerta sul tavolo e la risposta del PSG! Il francese vive da separato in casa a Parigi e spinge per tornare. La trattativa è un intrigo: tutti i dettagli

Kolo Muani vuole solo la Juve: rifiutate le offerte inglesi si tratta tra bianconeri e PSG: ecco l’ultima offerta della dirigenza juventina

Un separato in casa che sogna il ritorno alla base. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, la telenovela per il futuro di Randal Kolo Muani è entrata nella sua fase più calda. L’attaccante francese sta vivendo il ritiro con il Paris Saint-Germain da corpo estraneo al gruppo, con la testa e il cuore rivolti solo alla Juve. Chiama quasi ogni giorno i suoi ex compagni a Torino e spinge con il suo agente per concretizzare un trasferimento che, però, è bloccato da un complesso gioco di formule e garanzie economiche tra i due club.

La trattativa si è infatti incagliata più sulla modalità che sulla cifra. La Juventus, nelle ultime ore, ha presentato un nuovo rilancio, portando l’offerta complessiva a 45 milioni di euro: 10 milioni per il prestito annuale e 35 per l’obbligo di riscatto, legato però alla qualificazione in Champions League. Una proposta importante, che però non scalda ancora del tutto il DS parigino Luis Campos. Il PSG, che deve evitare una minusvalenza dopo l’enorme investimento fatto nel 2023, vorrebbe la certezza di incassare, spingendo per un obbligo di riscatto con condizioni più semplici da raggiungere.

Dalla sua, la Juventus fa leva su due fattori: la ferma volontà del giocatore, che ha messo i bianconeri in cima alle sue preferenze snobbando le piste inglesi, e gli ottimi rapporti tra le due società. La dirigenza juventina si aspetta una “mano tesa” da un club con cui in passato ha dimostrato grande fair play, per esempio non alimentando polemiche su un errore burocratico del PSG o concedendo il nulla osta per far giocare Muani al Mondiale per Club. La sensazione è che, dopo tanto “dribblare”, si possa arrivare a una soluzione entro una settimana, in tempo per il 2 agosto, quando la Juve partirà per la seconda fase del ritiro in Germania. Tudor spera di avere il suo attaccante su quel volo.