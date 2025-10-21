Kompany Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo! Club e tecnico insieme ancora fino a questa data. Le sue parole: «Grato per la fiducia»

Kompany Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo del tecnico belga con la formazione bavare! Club e tecnico insieme ancora fino a questa data

Il Bayern Monaco ha ufficializzato il rinnovo del contratto del suo allenatore Vincent Kompany fino al 30 giugno 2029, estendendo di due anni l’accordo precedente. Kompany, che sta vivendo la sua seconda stagione alla guida dei bavaresi, ha già conquistato la Bundesliga e ha condotto la squadra a una serie di vittorie in tutte le competizioni ufficiali della stagione, inclusa la prestigiosa vittoria nel Klassiker contro il Borussia Dortmund.

LE PAROLE DI KOMPANY – «Sono grato e onorato. Fin dal primo giorno il Bayern mi ha dato fiducia e un ambiente di lavoro ideale. Sembra di essere qui da molto più tempo e conosco bene il club. Abbiamo intrapreso un percorso meraviglioso: continuiamo a lavorare sodo e a celebrare altri successi».

Del rinnovo ha parlato il presidente del Bayern Herbert Hainer definendolo come un «forte segnale di fiducia del club e un chiaro messaggio di continuità e stabilità». Il dirigente ha poi aggiunto che Kompany è molto apprezzato da giocatori, dirigenza e tifosi, il che dimostra quanto il tecnico sia riuscito a entrare nel cuore del Bayern.

Anche il CEO Jan-Christian Dreesen ha elogiato il lavoro di Kompany: «Vincent ha riportato entusiasmo nel club, creando una squadra dominante e spettacolare, senza mai mettersi in primo piano». Dreesen ha quindi evidenziato come Kompany abbia saputo costruire una squadra che gioca un calcio spettacolare e che sta dominando in Germania, cercando di consolidare anche la posizione del Bayern in Europa.

