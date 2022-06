Kostic Juve, i bianconeri riflettono: le prossime mosse per il serbo

Kostic Juve: la riflessione dei bianconeri sull’esterno. La società riflette sul possibile acquisto dell’esterno serbo

Come riportato da Gazzetta.it, la Juve ha posato le sue attenzioni su Filip Kostic per rinforzare le corsie esterne. Il serbo sogna di trasferirsi in Serie A e il procuratore si è attivato per esaudire questo suo desiderio.

I costi contenuti dell’operazione potrebbero incentivare la Juventus ad affondare per il giocatore, anche se al momento non si registra alcuna manova in questa direzione.