Kostic Milan, ora è ufficiale: il comunicato del club rossonero con tutti i dettagli del nuovo acquisto

Kostic Milan, è stato ufficializzato il suo arrivo per il Milan Futuro: il comunicato del club rossonero e tutti i dettagli

Il calciomercato Milan si muove con decisione all’insegna della linea verde e della programmazione a lungo termine. La dirigenza rossonera continua a progettare il domani con grandissima attenzione, assicurandosi le prestazioni di uno dei prospetti offensivi più interessanti dell’intero panorama calcistico europeo. La strategia del club di via Aldo Rossi appare sempre più chiara ed evidente: investire in modo mirato sui migliori giovani talenti internazionali per garantire un ricambio generazionale di altissimo livello e mantenere la rosa competitiva nel tempo. In quest’ottica lungimirante si inserisce la fumata bianca arrivata proprio in queste ore, che certifica ufficialmente un nuovo e importante colpo in entrata.

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Il comunicato del club: i dettagli dell’operazione

Attraverso i propri canali istituzionali, la società meneghina ha diramato la nota che mette nero su bianco il buon esito dell’affare. Ecco il testo integrale che annuncia l’arrivo della punta:

“AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026. L’attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti”.

Alla scoperta di Kostic: da Belgrado a Milano

L’operazione di mercato porta nel capoluogo lombardo un attaccante classe 2007 dotato di enormi margini di miglioramento. Il ragazzo, cresciuto calcisticamente e messosi in mostra con la maglia del glorioso Fudbalski Klub Partizan di Belgrado, è considerato in patria un vero e proprio predestinato. Le sue innate doti tecniche, unite a uno spiccato fiuto del gol, hanno convinto la fitta rete di scouting milanista ad anticipare l’agguerrita concorrenza estera, chiudendo in tempi rapidi un trasferimento a titolo definitivo.

Il ruolo centrale nel Progetto Milan Futuro

L’approdo in Italia del promettente centravanti seguirà un percorso di inserimento molto scrupoloso. Andrej Kostic diventerà un elemento centrale del progetto Milan Futuro, per facilitare lo sviluppo dei giovani talenti e il loro delicato passaggio al professionismo. A partire dal 1° luglio 2026, il serbo inizierà ufficialmente la sua avventura a tinte rossonere, lavorando nelle strutture del Diavolo con il grande obiettivo di conquistare, un domani, il palcoscenico di San Siro.