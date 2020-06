Kroos: «Contro la Juve a Cardiff il miglior secondo tempo…» – VIDEO

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid, ha rilasciato un’intervista, parlando della finale di Cardiff contro la Juventus

«Ho solo buoni ricordi della vittoria per 4-1 contro la Juventus. Giocammo probabilmente il miglior secondo tempo da quando sono al Real Madrid. Vincemmo la seconda Champions di fila dopo quella di Milano. Sappiamo tutti come andò quella partita. È una notte che ricorderemo per sempre»