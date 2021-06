Kroos esalta Sergio Ramos: «Il miglior capitano avuto in carriera»

Toni Kroos ha elogiato Sergio Ramos che potrebbe lasciare il Real Madrid alla naturale scadenza del contratto

Toni Kroos, centrocampista del Real Madrid e della Nazionale tedesca, ha rilasciato un’intervista a Marca dove ha parlato di Sergio Ramos elogiandolo come calciatore e come capitano.

«È stato il miglior capitano che abbia avuto nella mia carriera. Non so come stanno andando le cose con il club. Gli rimangano 20 giorni di contratto, posso solo dire che mi sono divertito molto con lui in questi otto anni. Spero di poterne condividere molti altri».