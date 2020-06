Kroos, le parole del calciatore del Real Madrid in vista della ripartenza della Liga che ripartirà questa sera

Questa sera tornerà in campo anche la Liga. Il calciatore del Real Madrid Toni Kroos ha espresso la sua opinione in merito.

«Non credo sia stata una stagione negativa per noi. Almeno questa è migliore di quella passata. Ora dobbiamo lavorare sulla continuità di rendimento. Se non vinci un titolo la stagione non può considerasi un successo. Dovremo adattarci a giocare a porte chiuse».