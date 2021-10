Bjorn Kuipers torna a parlare della finale di Euro 2020: ecco le dichiarazioni del direttore di gara e il retroscena con Chiellini

Bjorn Kuipers, arbitro della finale di Euro 2020, ha parlato a Sky Sport dopo aver ricevuto il premio Campanati 2021.

FINALE EURO 2020 – «Quando Rosetti mi ha detto che avrei diretto quella gara è stato il momento più emozionante della mia vita. Il momento più bello della serata è stato quando siamo entrati in campo: lo stadio urlava, si sentivano gli inni, in tribuna c’erano mia moglie, i miei due figli, mio padre. È stato da pelle d’oca».

RISCALDAMENTO CON CHIELLINI – «Prima della finale io e Chiellini ci stavano riscaldando, è venuto da me e mi ha fatto l’in bocca al lupo, oltre ai complimenti per la designazione. Ne ho approfittato per spiegargli di non iniziare a protestare, perché se voglio so essere duro. È rientrato e mi ha detto di aver parlato con tutti i giocatori. Ho ripetuto le stesse cose a Kane».