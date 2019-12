Kulusevski Juve, il presidente del Parma: «Fino a giugno starà con noi»

Kulusevski Juve, il presidente del Parma Pizzarotti conferma: «Fino a giugno ce lo godiamo noi, poi meriterà altri palcoscenici»

La Juve ha praticamente chiuso l’affare che porterà in bianconero Dejan Kulusevki. Il giocatore, tuttavia, dovrebbe rimanere al Parma fino al termine di questa stagione. Lo afferma il presidente crociato, Pietro Pizzarotti, su La Gazzetta di Parma:

«Fino a giugno resterà in maglia crociata. Penso sia la cosa migliore anche per lui, non solo per il Parma: sta facendo un percorso bellissimo, Parma è la squadra della dimensione giusta per lui, per continuare a crescere. Poi meriterà altri palcoscenici, perché è davvero fortissimo. Ma fino a giugno ce lo godiamo noi».