Futuro Kulusevski, Conte sicuro: «Il suo è un affare fatto al 100%»

Kulusevski al Tottenham: Conte lo blinda, e per il futuro spunta questa ipotesi

Il futuro di Kulusevski è scritto. Ad annunciarlo è lo stesso Antonio Conte. «Il suo è un prestito ma è come se fosse un affare fatto, è un nostro giocatore al 100%» ha dichiarato.

Un prestito biennale fino al 2023, come ricorda La Gazzetta dello Sport, e la possibilità di riscattarlo per 35 milioni. Da capire ora se i club possano accordarsi per un riscatto anticipato.