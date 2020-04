Kumbulla Inter, De Biasi: «Potrà essere subito un giocatore importante»

Gianni De Biasi parla di Kumbulla, in orbita Inter. L’ex commissario tecnico dell’Albania lo aveva osservato per Euro 2016

Marash Kumbulla è pronto per l’Inter. A sostenerlo è Gianni De Biasi, ex ct dell’Albania. Ecco le sue parole riportate da Tuttosport.

DE BIASI – «Ha personalità e carattere per imporsi in una grande squadra come l’Inter. All’epoca nessuno pensava che potesse avere un’esplosione così repentina. Basta vedere quanto ha fatto l’anno scorso: Kumbulla in Serie B non ha di fatto giocato, quest’anno grazie anche a Juric è diventato uno dei difensori migliori della Serie A. Tanto da rendere il Verona la quarta migliore difesa del campionato. Potrà essere subito un giocatore importante per l’Inter».