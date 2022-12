«La FIFA ci vuole fuori»: sostituito lo speaker dell’Argentina – VIDEO

La FIFA cambia lo speaker dell’Argentina dopo i comportamenti irrispettosi contro l’Olanda e la FIFA stessa

Lo speaker argentino si scalda e la FIFA lo caccia da Qatar 2022. Non stiamo parlando di una certa seconda voce del commento della Rai, ma di Momo Benavides. Scelto dalla federazione come speaker personale dell’albiceleste (ogni squadra al mondiale ne ha uno), è stato allontanato dopo aver dato in escandescenza contro l’Olanda e la FIFA stessa al termine del quarto di finale. Al suo posto Sergio Goycochea.