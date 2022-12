La finale di Altafini: «Non tifo nessuno, ma Messi se lo merita»

Antipatici i francesi, rivali gli argentini: ecco chi tiferà il brasiliano Jose Altafini nella finale del Mondiale

Jose Altafini, intervistato da QS, ha parlato della finale del mondiale tra Argentina e Francia. Di seguito le sue parole su chi farà il tifo questo pomeriggio.

«Credo per nessuno. I francesi sono antipatici e gli argentini sono i nostri rivali storici. A dir la verità Messi se la meriterebbe anche la vittoria per quello che sta facendo e per il suo talento. Tuttavia non potrei mai esultare per un Mondiale vinto da loro».