La Juve non dimentica: deposti fiori nel ricordo di Erika Pioletti

Un anno fa Erika Pioletti perdeva la vita nella folla impazzita di Piazza San Carlo, la Juve ha voluto ricordare la tragica scomparsa

Un anno fa moriva Erika Pioletti. La 38enne torinese deceduta in occasione degli incidenti in Piazza San Carlo la sera della finale di Champions League dello scorso anno fra Juventus e Real Madrid. La società bianconera ha voluto ricordare la tifosa deponendo una corona di fiori nel luogo della tragedia. Alla commemorazione hanno preso parte il sindaco di Torino Chiara Appendino e il consigliere di amministrazione e presidente dello Juventus Museum Paolo Garimberti.

Sul sito ufficiale bianconero si legge: «Esattamente un anno fa, mentre i giocatori della Juventus scendevano in campo a Cardiff per la Finale di Champions League, il Salotto di Torino, quella stessa piazza dove i fans bianconeri sono soliti festeggiare i trionfi della Signora, era pieno di persone. Migliaia, pronte a seguire insieme davanti a un maxischermo la Finale dei bianconeri. Poi, improvvisamente, una serata di calcio è diventata una notte di paura e lacrime. Una, fra i fans presenti, non è più tornata a casa: Erika Pioletti, 38 anni, se ne è andata qualche giorno dopo, il 15 giugno, dopo avere a lungo lottato per sopravvivere». Durante la cerimonia sotto i portici di Piazza San Carlo hanno preso parte, stringendosi alla famiglia di Erika, anche il commissario della FIGC Roberto Fabbricini, il direttore generale del Torino Antonio Comi e una rappresentanza della giunta e del consiglio comunale.