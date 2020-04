La nuova vita di Doni: «Ora ho un parco divertimenti per bambini con Simplicio»

In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Doni ha parlato della sua nuova vita dopo essersi ritirato per un problema al cuore

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Doni ha svelato di aver avviato una nuova attività insieme a Simplicio dopo essersi ritirato per un problema al cuore nel 2013. Le sue parole.

NUOVA VITA – «Non è stato facile, mi cascò il mondo addosso. Avevo 34 anni, avrei giocato una stagione da titolare con il Botafogo. Per questo fu ancora più dura. Il giorno in cui andai in ospedale per la visita, capii che non avrei più giocato. Dopo aver lasciato il calcio, inoltre, sono rimasto un anno senza vedere nulla. ‘Highlights’, programmi sportivi: niente. Ogni volta che vedevo una partita mi sentivo male e cambiavo canale. Non ce la facevo proprio. Così ho iniziato la mia nuova vita. E se ci ripenso sto bene. Sono felice di aver intrapreso questa carriera. E non è l’unico affare in ballo: ho un parco di divertimenti per bambini insieme a Fabio Simplicio, sempre in Brasile. Nacque ai tempi della Roma, quando ancora giocavo. Vidi i dinosauri da ‘Zoomarine’ e decisi che li avrei portati per la prima volta nel Paese, costruendo un parco a tema. Oggi piace a tutte le famiglie…»