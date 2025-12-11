La Roma è pronta a terminare in anticipo il prestito di Ferguson mentre si avvicina la decisione di gennaio - Calcio News 24

Il periodo di Evan Ferguson alla Roma potrebbe volgere al termine in anticipo. Rapporti in Italia suggeriscono che il club è ora disposto a rimandare l’attaccante al Brighton a gennaio. La sua stagione in Serie A è stata difficile: problemi di forma fisica e un lento periodo di adattamento hanno ridotto il suo impatto. La Roma si aspettava più minuti da lui, specialmente dopo l’infortunio subito da Dovbyk. Ferguson ha lavorato per ritrovare la forma, eppure un solo gol in quattordici partite non è stato sufficiente per assicurarsi il posto.

La roma valuta l’uscita anticipata per l’attaccante

La Gazzetta dello Sport scrive che la Roma si sta già preparando alla possibilità di un ritorno in Inghilterra. Il club avrebbe bisogno che il Brighton approvi la risoluzione anticipata dell’accordo, quindi nulla è ancora garantito. L’allenatore del Brighton, Fabian Hurzeler, ha lasciato la porta aperta a causa del recente infortunio subito da Stefanos Tzimas. Questo crea una situazione in cui entrambi i club devono valutare cosa li aiuti di più durante un fitto calendario invernale.

Alcuni tifosi italiani hanno iniziato a guardare le quote e le previsioni sul trasferimento, e i mercati iniziali discutono la possibilità che Ferguson torni a gennaio. I migliori siti scommesse crypto hanno elencato i primi numeri con quote come 4/11 per il ritorno di Ferguson al Brighton a gennaio e 5/2 per la sua permanenza alla Roma per il resto della stagione. Queste reazioni evidenziano quanto interesse circondi il futuro del giocatore, specialmente per un attaccante arrivato la scorsa estate con grandi aspettative.

Perché la roma è aperta alla fine del prestito

La Roma ha ingaggiato Ferguson con l’idea che potesse crescere nello stile di Gasperini. L’opzione di riscatto si aggira intorno ai 35 milioni di euro, il che dimostra la fiducia che il club riponeva nel suo potenziale a lungo termine. I suoi problemi alla caviglia hanno limitato il suo ritmo, e queste interruzioni gli hanno reso più difficile assicurarsi un posto da titolare stabile. Gasperini ha ruotato il suo attacco, eppure Ferguson non si è ambientato nel modo in cui molti speravano.

La Roma ha anche bisogno di gol. Con Dovbyk già fuori per settimane, la squadra si aspettava che Ferguson intervenisse e offrisse una soluzione. Il suo gol contro il Cremonese all’inizio di questo mese è stato promettente, ma il club desidera risultati più immediati. Questa è una squadra che punta a un posto vicino alla vetta, quindi ogni posizione deve garantire un rendimento costante.

Cosa guadagna il brighton da un possibile ritorno

Il Brighton potrebbe accogliere Ferguson se la sua rosa avesse bisogno di più opzioni. L’infortunio di Tzimas ha dato loro un motivo per prendere in considerazione la situazione. Hurzeler ha parlato apertamente di mantenere forte la profondità della rosa durante il periodo invernale. Ferguson conosce la Premier League e il Brighton si fida del suo sviluppo a lungo termine. Un ritorno potrebbe dargli un nuovo punto di partenza durante la seconda metà della stagione.

Il Brighton controlla anche la clausola del diritto di riscatto, quindi deve pensare al suo valore. Permettergli di rimanere in Italia senza giocare regolarmente potrebbe rallentare la sua crescita. Riportarlo indietro potrebbe offrire condizioni migliori per ricostruire la fiducia.

La roma è già al lavoro per gli obiettivi di gennaio

La Roma si sta preparando per il passo successivo se il prestito dovesse finire in anticipo. Il club vuole un nuovo centravanti all’apertura della finestra di mercato. Stanno cercando profili che possano adattarsi rapidamente senza lunghi periodi di transizione. Gasperini è stato chiaro nelle interviste: ha bisogno di un attaccante che si adatti al ritmo del suo sistema. I dirigenti della Roma sanno di non potersi permettere di aspettare mesi che un acquisto si stabilizzi.

Il mercato degli attaccanti sarà competitivo, eppure la Roma vuole qualcuno che possa offrire presenza fisica, movimento e finalizzazione rapida. Il ritorno anticipato di Ferguson libererebbe spazio per questo nuovo arrivo.

Cosa succede dopo

Le prossime settimane decideranno tutto. Ferguson ha ancora partite da giocare prima dell’arrivo di gennaio, e una buona serie di prestazioni potrebbe cambiare la prospettiva. La Roma deve coordinarsi con il Brighton e valutare la soluzione migliore per tutte le parti. Per ora, la porta resta aperta.

La permanenza di Evan Ferguson a Roma potrebbe finire prima del previsto. La Roma sta valutando una conclusione anticipata del suo prestito mentre cerca soluzioni più immediate in attacco. Il Brighton potrebbe riaccoglierlo a causa dei propri problemi di infortunio. Entrambi i club decideranno in base alle loro esigenze a breve termine, e gennaio rivelerà dove giocherà l’attaccante in seguito.