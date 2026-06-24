Conte nuovo ct dell’Italia, Malagò spinge e l’aiuto arriva anche dalla Serie A! L’ultima mossa dell’allenatore non lascia dubbi

Conte nuovo ct dell’Italia, Antonio ha aperto alla destinazione e l’aiuto può arrivare dagli altri club di Serie A. Cosa sta succedendo

L’insediamento di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC è iniziato subito a ritmi serratissimi. Diviso tra gli impegni istituzionali a Losanna come membro del Cio e le urgenti questioni del calcio nostrano, il neo numero uno federale ha percepito immediatamente l’enorme carico di aspettative da parte dell’intero movimento, attualmente alle prese con una profonda crisi strutturale. La priorità assoluta, come annunciato subito dopo l’elezione, riguarda la totale riorganizzazione dell’area sportiva di Casa Italia: il primo passo sarà blindare la casella di direttore tecnico — con Paolo Maldini sempre in cima alla lista — per poi definire la successione sulla panchina dell’Italia.

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La spinta dei club di Serie A per il ritorno di Antonio Conte

Per il ruolo di nuovo Commissario Tecnico, secondo La Gazzetta dello Sport, il nome di Antonio Conte sta guadagnando una centralità assoluta ora dopo ora. Sebbene Malagò abbia frenato spiegando di non aver ancora avviato i contatti ufficiali, l’idea di riportare il tecnico salentino alla guida degli Azzurri sta assumendo una concretezza inaspettata.

A spingere con forza verso questa soluzione è soprattutto la maggioranza dei club di Serie A, la stessa componente politica che ha sostenuto la candidatura dell’ex capo del Coni. I patron del massimo campionato vedono nell’allenatore leccese la figura ideale per carisma, pragmatismo e mentalità vincente, preferendolo nettamente a profili come quello di Roberto Mancini, che riscuote decisamente meno consensi tra i presidenti.

La svolta economica: l’alleanza tra Federazione e società

L’ostacolo principale della trattativa rimaneva l’ingaggio economico dell’ex mister di Juventus e Inter, giudicato inizialmente fuori portata per le casse di via Allegri. Tuttavia, la svolta potrebbe arrivare proprio grazie a un’inedita sinergia con i club di massima serie.

I presidenti sono convinti che il rilancio della selezione azzurra funga da perfetto volano commerciale per la valorizzazione dei calciatori italiani, motivo per cui sarebbero disposti a contribuire finanziariamente alla copertura dello stipendio del tecnico tramite l’apporto di nuovi sponsor. Questa inedita alleanza strategica porterebbe un ulteriore beneficio: azzerare le storiche resistenze delle società nel concedere spazi e raduni alla squadra nazionale durante la stagione.

La disponibilità del tecnico e la decisione finale

Dal canto suo, lo stesso ex allenatore di Napoli e Tottenham ha manifestato un’importante apertura. Il tecnico è pronto a rivedere al ribasso le proprie pretese finanziarie rispetto ai parametri dei club, conscio dell’unicità del legame con la maglia azzurra. Una disponibilità che si sposa alla perfezione con la linea tracciata da Malagò, convinto che la guida del gruppo debba basarsi su una " scelta di cuore " e su una dedizione totale alla causa, gettando le basi per l’atteso ritorno della Nazionale ai vertici del calcio mondiale.