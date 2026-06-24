Palestra Chelsea, è fatta: sorpasso definitivo sull’Inter! Cifre e dettagli del clamoroso affare con l’Atalanta

Palestra Chelsea, Inter sorpassata e accordo trovato: l’esterno classe 2005 vola a Londra. Cifre e dettagli dell’operazione

Clamoroso ribaltamento di fronte nelle dinamiche del mercato. Quando tutto sembrava ormai apparecchiato per il suo trasferimento a Milano, si è consumato un sorpasso definitivo e inaspettato: Marco Palestra vola a Stamford Bridge. Il Chelsea ha infatti piazzato il blitz decisivo, superando al fotofinish la concorrenza dell’Inter e assicurandosi uno dei profili giovani più promettenti del panorama calcistico attuale. La trattativa ha subito un’impennata improvvisa che ha letteralmente modificato gli equilibri della corsa al difensore.

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Le cifre dell’affare: investimento da record per i Blues

L’offensiva della dirigenza londinese si è concretizzata attraverso una proposta economica fuori mercato, impossibile da pareggiare per le casse del club nerazzurro. Come riferito da Fabrizio Romano, l’intesa tra i club è stata raggiunta sulla base di un’operazione da oltre 55 milioni di euro come quota fissa. A questa cifra decisamente importante andrà poi sommata una serie di bonus strutturati.

Anche sul fronte dell’accordo con l’entourage del ragazzo, la ricca proprietà britannica ha deciso di rompere gli indugi. Per il talento italiano è pronto un ricchissimo contratto a lungo termine che garantirà ben 5 milioni netti a stagione. Un salto di categoria ed economico straordinario, che ha spazzato via le speranze di Viale della Liberazione di trattenere il classe 2005 all’interno dei confini della Serie A.

Scambio di documenti e via libera legale: oggi le formalità

Dopo aver raggiunto un accordo totale tra tutte le parti in causa, la macchina burocratica si è messa immediatamente in moto per ratificare il trasferimento. La giornata odierna sarà interamente dedicata alla risoluzione della parte formale della pratica. I rispettivi uffici legali sono già in contatto per il definitivo scambio dei documenti, passaggio strettamente necessario per ottenere il formale via libera legale prima delle canoniche visite mediche a Londra.

Il sorpasso all’Inter è dunque ufficialmente completato. Mentre il Chelsea si gode l’ennesimo innesto di altissimo livello per rinforzare la rosa e guardare al futuro, l’Inter accusa il colpo ed è costretta a ridisegnare rapidamente i propri piani strategici, dovendo andare alla ricerca di un’alternativa sul mercato per completare la propria corsia laterale.