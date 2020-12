La Sampdoria passa a Vidal: operazione conclusa. Ora la cessione

La SportSpettacolo controllante della Sampdoria dal 18 novembre non è più riconducibile alla Holding Max della famiglia Ferrero

Come riporta il Secolo XIX, dal 18 novembre la società SportSpettacolo controllante della Sampdoria non è più riconducibile alla Holding Max della famiglia Ferrero, ma alla Trust Service di Gianluca Vidal, che amministra il trust “Rosan”. La disponibilità del 100% delle quote di SportSpettacolo, quindi, non è più in possesso dei Ferrero, ma non entra nemmeno nel patrimonio personale di Vidal, che la custodisce con il solo scopo di venderla.

Il ruolo di Vidal, alla fine, è quello di rassicurare giudici e creditori sul destino dei soldi eventualmente incassati dalla cessione della società blucerchiata. Dalla lettura dell’atto istitutivo del trust Rosan emerge che la sua durata è legata al raggiungimento totale, parziale o mancato dello scopo entro il 18 novembre 2025. Il trust, sede a Mestre, è regolato in parte dalla legge di Jersey, ma è stata lasciata la facoltà al settlor (disponente/Ferrero) di scegliere quale legislazione, che preveda e regoli i trust. È stata scelta San Marino. Il concordato ora è nella fase di votazione.