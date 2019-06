La Spal ha effettuato un sondaggio per Riccardo Saponara, trequartista di proprietà della Fiorentina. Le ultime

Movimenti in attacco per la Spal. Il club estense ha effettuato un sondaggio per il trequartista della Fiorentina, Riccardo Saponara. Il giocatore non sarà riscattato dalla Sampdoria e cerca una nuova soluzione.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport spiegando che i ferraresi pensano a lui per la prossima stagione. Sul giocatore ci sono anche Lecce e Udinese.