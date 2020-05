La Uefa studia il protocollo medico sul modello della Bundesliga

La UEFA starebbe studiando il protocollo medico sul modello offerto dalla Bundesliga: unico campionato, tra i big, a riprendere

La UEFA è al lavoro per individuare un protocollo medico utile per far ripartire ufficialmente le coppe europee.

Secondo Tuttosport, il modello da seguire sarà quello dell’unico grande campionato che ha già ricominciato a giocare: la Bundesliga. Il protocollo europeo dovrebbe quindi essere molto simile a quello tedesco, con la previsione dell’isolamento del singolo giocatore, e non di tutto il gruppo squadra, in caso di nuovo contagio.