L’agente di Mkhitaryan: «Rinnovo? Se firmerà dovete chiederlo all’Inter, ma mi auguro di sì»

L’agente di Henrikh Mkhitaryan, giocatore dell’Inter, ha parlato in merito al futuro del giocatore nerazzurro.

LE PAROLE – «Se firmerà dovete chiederlo all’Inter, ma mi auguro di sì. Lui si trova molto bene qua: sono la conseguenza di come ci si trova in un posto. Il fatto che Henrikh in questo momento stia facendo molto bene è un segnale del fatto che all’Inter si trova alla grande».