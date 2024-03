Lazio: non c’è solo il Cholito Simeone per il dopo Immobile

La Lazio pensa a un attaccante per il mercato estivo e non ci sarebbe soltanto il nome del Cholito Simeone in lista

Il futuro attaccante della Lazio ha un identikit preciso. Anzi, due. Per il dopo Immobile si andrà a pescare in Serie A o in Eredivisie. Il primo candidato è Giovanni Simeone. Già seguito in passato, questa volta può essere la volta giusta, tenendo conto di come Tudor lo conosca dai tempi del Verona, dove l’argentino ha trovato la massima espressione delle sue qualità.

Il secondo candidato intriga, è Vangelis Pavlidis, capocannoniere attuale dell’Eredivisie con l’Az Alkmaar, greco, centravanti bravo a muoversi lungo tutto l’asse del fronte offensivo. Simeone ha il contratto in scadenza nel 2026, Pavilidis nel 2025. Il dopo Immobile si sta preparando, a meno di colpi di scena da parte del capitano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.