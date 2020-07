Frank Lampard ha parlato in conferenza stampa dopo il successo di misura ottenuto contro il Norwich. Le sue parole

«Credo che possiamo essere piuttosto felici di dove siamo; ma non voglio parlare troppo presto, ci sono ancora gare decisive per la classifica. Però chi l’avrebbe detto che saremmo stati terzi e ancora in lizza per FA Cup e Champions League?»