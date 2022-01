ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lanna: «Un’emozione l’esordio da presidente della Sampdoria». Parla il neo numero uno blucerchiato

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato prima del match contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

PRIMA DA PRESIDENTE – «Tante emozioni. Tornare in questo stadio in questa veste è una emozione fortissima. Oggi è la prima e sarà difficile contenere l’emozione. Momento delicato? È un momento difficile per tutti, soprattutto è difficile prendere delle decisioni. C’è la Lega che decide e vedremo di trovare soluzioni condivise. Ha colto tutti un po’ scoperti questa nuova variante. Oggi noi giochiamo, poi vediamo come procederà».