Laporta non ci sta: «Florentino Perez? Vogliono creare scompiglio e attaccare il Barcellona in tutti i modi»

Laporta risponde a Florentino Perez: «Vogliono creare scompiglio e attaccare il Barcellona in tutti i modi». Le parole

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha replicato in modo diretto alle parole di Florentino Pérez, intervenendo dopo le accuse lanciate dal numero uno del Real Madrid.

Nella conferenza straordinaria del 12 maggio, infatti, Pérez aveva attaccato frontalmente il Barça sul caso Negreira, accusando il club catalano di “pagare gli arbitri”. Una dichiarazione pesante, che ha immediatamente acceso lo scontro istituzionale tra i due club.

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PAROLE – «Penso che sia stata una conferenza grottesca, ma con una strategia. Devono in qualche modo giustificare l’ingiustificabile, e il modo migliore per loro è quello di creare scompiglio e attaccare il Barcellona in tutti i modi possibili. Questo non lo permetteremo. Sicuramente reagiremo»

«Finché non utilizzano il Barça per coprire i loro problemi io lo rispetto. Quando utilizzano il Barça, reagiamo. In quella conferenza stampa si è cercato di utilizzarci in modo grottesco dicendo falsità su una questione, affermando cose che non sono vere. Del resto non entro né esco, perché mi è indifferente ciò che dicono a Madrid e del Madrid»

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