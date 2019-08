Lautaro Inter, l’agente parla del rinnovo con i nerazzurri

Beto Yaquè, agente di Lautaro Martinez, è stato intercettato all’uscita dalla sede dell’Inter per rispondere alle domande sul rinnovo

Nella giornata di oggi, l’agente di Lautaro Martinez, Beto Yaqué, è stato intercettato all’uscita dalla sede dell’Inter per rispondere alle domande relative al futuro del suo assistito. Ecco le parole riportate da FcInterNews: «Se possiamo dire che il rinnovo di Lautaro è pronto? No, siamo qui per altre cose. Lautaro è contento sta bene».

Secondo Gianluca Di Marzio, l’Inter e l’entourage del giocatore stanno lavorando al prolungamento del contratto. Il calciatore avrà un adeguamento dell’ingaggio, mentre il nuovo contratto sarà fino al 2024.