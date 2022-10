Lautaro, l’agente spaventa l’Inter: «Può succedere di tutto»

Inter, parla l’agente di Lautaro Martinez sul possibile futuro dell’attaccante nerazzurro: le dichiarazioni sull’argentino

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato dell’attaccante dell’Inter a Tyc Sports.

FUTURO – «In futuro può succedere di tutto. L’Inter non è nel momento migliore, ma è una grande squadra e un posto meraviglioso. Nessuno esclude che altri club per lui appaiano sul mercato in maniera forte, ma lui non ha fretta e lascia che il calcio segni i suoi passi».

