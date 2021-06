Calciomercato Inter: deciso il futuro di Lautaro, c’è il pressing dell’Atletico

L’Inter rassicura Simone Inzaghi sulla permanenza a Milano dell’attaccante argentino, finito nei radar dell’Atletico Madrid

L’Inter blinda Lautaro Martinez. Il club campione d’Italia non è intenzionato a sacrificare sull’altare del bilancio il ‘Toro’, nonostante il forte pressing dell’Atletico Madrid. L’unico big in odore di cessione resta Hakimi come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’.

La dirigenza nerazzurra non vuole rinunciare al nazionale argentino e ha rassicurato Simone Inzaghi sulla permanenza dell’ex Racing a Milano insieme a Lukaku. Solo un’offerta vicina ai 90 milioni di euro potrebbe far vacillare Marotta e Ausilio e cambiare le carte in tavola. In questo momento nel reparto offensivo l’unico rinforzo previsto riguarda il quadro attaccante, al posto di Pinamonti, per completare l’attacco del nuovo allenatore.