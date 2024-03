CLAMOROSO – Lautaro Martinez al Napoli, l’agente rivela: «Per un argentino è un grande onore»

Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, ha parlato tra rinnovo del contratto con l’Inter e l’arrivo addirittura al Napoli

Intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 TV, l’agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano ha aggiornato così sullo stato della trattativa per il rinnovo di contratto con l’Inter e di un possibile approdo al Napoli.

SUL RINNOVO – «Lautaro è in un momento ottimo, d’oro, nella squadra dell’Inter e ha due anni di contratto ancora. Oggi ci sono buoni rapporti con la società, io ho rapporti con l’Inter essendo stato l’agente di Hector Cuper, ex tecnico dei nerazzurri. In verità i rapporti restano buoni, dialoghiamo e possiamo affrontare il discorso con tranquillità, avendo altri due anni di contratto. Lautaro sa che la cosa più importante ad oggi è l’Inter».

POSSIBILE FUTURO A NAPOLI? – «Per un argentino è sempre affascinante vestire la maglia del Napoli, però la verità è che sta bene all’Inter e ha ancora due anni di contratto. Maradona è stato un sentimento per l’Argentina. Rapporti con De Laurentiis? Sono agente di Mayoral, Hakimi e Negredo, di cui ne parlai con il Napoli: con il club parla di tutto».