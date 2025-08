Lautaro, il Toro punta a West: Scudetto e Mondiale nel mirino

Lautaro Martinez è pronto per la nuova stagione: nel 2026 vuole tutto: a cominciare dallo Scudetto, chiudendo con la Coppa del Mondo

Lautaro Martínez ha già acceso il motore. È tornato ad Appiano tirato a lucido, affamato e con lo sguardo fisso sul traguardo: la finale del Mondiale 2026, che si giocherà al MetLife Stadium di East Rutherford, nel cuore del New Jersey. Il capitano dell’Inter ha già orientato la sua bussola verso l’Ovest, là dove sventolano stelle, strisce, foglie d’acero e aquile reali.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il centravanti argentino – campione del mondo nel 2022 – ha già lasciato il primo segnale: un gol di tacco in allenamento, rilanciato dai canali ufficiali nerazzurri come avvertimento ai rivali. Il suo messaggio è chiaro: «Rieccomi, sono qui e punto al trono dei bomber».

Il 2025 si è chiuso senza trofei, ma il 2024 si era chiuso con una Coppa America conquistata da protagonista. Gol in finale, cinque reti totali, e un’altra medaglia d’oro messa al collo all’Hard Rock Stadium di Miami. Lautaro ha spesso iniziato dalla panchina, ma ha inciso come pochi, diventando l’arma letale di Scaloni.

Ora, il sogno americano entra nella fase due. L’obiettivo è triplo: vincere il terzo scudetto con i nerazzurri, tornare sopra quota 20 gol in Serie A, difendere il titolo mondiale con l’Argentina. Un’impresa che nella storia è riuscita solo a due nazionali leggendarie: l’Italia di Meazza (1934 e 1938) e il Brasile di Pelé (1958 e 1962).

Il Toro ha le carte in regola. Dopo 12 gol in campionato – il dato più basso dal suo primo anno in Italia – ha brillato in Europa: nove reti in Champions, suo record personale. E nel Mondiale per Club ha trascinato l’Inter fino ai quarti, prima di sbattere contro il Fluminense e lanciare un messaggio allo spogliatoio: «Chi vuole restare resti, gli altri possono andare via».

Con 153 gol in maglia nerazzurra, Lautaro è già sesto nella classifica all-time. Davanti a lui, a pochi passi, Cevenini e Mazzola. Con la Selección è a 32: alle spalle ha solo giganti. L’Aconcagua dei bomber lo aspetta. E lui non ha alcuna intenzione di restare a valle.