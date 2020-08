Lautaro Martinez segna e dedica il gol al figlio in arrivo – VIDEO

Lautaro Martinez ha segnato il gol del momentaneo vantaggio contro lo Shakhtar e dedica la rete al figlio in arrivo

Gol con dedica per Lautaro Martinez durante la semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. L’attaccante argentino ha infatti segnato al 19′ per poi dedicare la propria rete al figlio in arrivo.

La sua compagna, Agustina Gandolfo, gli ha comunicato di essere in dolce attesa subito dopo il match contro il Bayer Leverkusen. Lautaro Martinez diventerà padre per la prima volta.