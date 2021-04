Lavezzi: «Addio al Napoli? Mi misi d’accordo con De Laurentiis»

Ezequiel Lavezzi, ex calciatore del Napoli, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport l’addio al club azzurro

«C’è stato un rapporto genuino. Mi hanno apprezzato come un ragazzo della loro città ed ero felice di giocare a calcio lì. Quando sono andato via mi sono messo d’accordo con De Laurentiis. Avevo bisogno di prendere aria. Ogni volta che veniva mio figlio dovevo stare chiuso in casa. A Parigi ho avuto la possibilità di camminare con lui per strada».