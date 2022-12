Lazio al lavoro in vista del Lecce: assente Luis Alberto

La Lazio a Formella per la ripresa della preparazione in vista del prossimo turno di Serie A con il Lecce, assente Luis Alberto

La Lazio ha ufficialmente messo il Lecce nel mirino. La ripresa è fissata per il 4 gennaio e, dopo i giorni di stop per le Feste di Natale, il gruppo si è ritrovato sul prato di Formello per la ripresa. Mister Sarri non ha ritrovato Luis Alberto – ancora da capire i motivi dell’assenza – e Kamenovic (ormai in uscita).

Dopo una prima fase di attivazione atletica, i biancocelesti hanno svolto un lavoro tecnico seguito da ampie fasi tattiche, concluso con la canonica partitella a campo ridotto. Dosate le forze di Cancellieri in entrambe le fasi della seduta di lavoro.

