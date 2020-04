Lazio, Almeyda: «Scudetto? Penso sia arrivato il momento»

Matias Almeyda lancia la Lazio verso lo Scudetto: ecco le parole dell’ex centrocampista argentino sulle possibilità dei biancocelesti

ALMEYDA – «Inzaghi allenatore? Quando giocavamo insieme, lui era molto tranquillo, un bravo ragazzo, umile. Mai avrei pensato. Adesso di vede che vive con passione, mi piacerebbe vedere un suo allenamento. Ha vinto e migliora. Scudetto? Se avessero continuato, sì, avrebbe potuto vincerlo. Adesso bisogna vedere come ricomincerà, ha voglia, ci crede, può arrivarci, è il momento. Io sono tifoso della Lazio. Hai sentito l’inno come fa ‘Tu non sarai mai sola’, mamma mia».