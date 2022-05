Lazio Cabral, sarà addio a fine stagione: le ultime

L’obbligo di riscatto di Cabral sarebbe scattato dopo almeno 10 presenze: l’esterno dirà addio alla Lazio a fine campionato

Dopo 10 presenze sarebbe dovuto scattare l’obbligo di riscatto dell’attaccante arrivato dallo Sporting Lisbona in prestito oneroso.

Un riscatto fissato a 8 milioni, ma che la Lazio non eserciterà siccome Cabral non ha raggiunto le presenze necessarie. Sarà addio a fine stagione come scrive il Corriere dello Sport.