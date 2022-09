Lazio, certezza Provedel: i numeri fanno sorridere Sarri

La Lazio è ormai nella mani di Provedel. E i numeri del portiere fanno sorridere Sarri

Ivan Provedel è sempre più una certezza per la Lazio di Maurizio Sarri. E i numeri lo confermano, partendo dai lanci lunghi: l’ex Spezia è il giocatore (non solo il portiere) che ha realizzato più passaggi lunghi in campionato (50), alle spalle ci sono Consigli del Sassuolo (47), Musso dell’Atalanta (45) e Vanja Milinkovic del Torino (45) tanto per citare il podio.

Le abilità “sarriane” le ha mostrate tutte, dentro e fuori dai pali. Parando e sparando palloni. Giocando corto e lungo, basso e alto in questa Lazio che alterna torello e contropiede. Provedel è diventato nevralgico nel gioco della Lazio, da portiere-libero è funzionale soprattutto in partite assediate come quelle giocate contro Torino e Verona. Si sta distinguendo anche per passaggi riusciti (160): considerando i soli portieri è terzo dietro Handanovic dell’Inter (191) e Consigli del Sassuolo (164). E’ tra i migliori per percentuali di parate (77,3%), ai primissimi posti ci sono Musso (84,2%), Perin (83,3%), Radu (78,7%), Sepe (78,6%). La statistica è calcolata rispetto ai tiri subiti nello specchio. Lo riporta il Corriere dello Sport.

